В Харківській області зафіксовані нові смерті від китайського вірусу

Станом на ранок 1 грудня в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу за останню добу в регіоні померло семеро людей, 361 нових випадків covid -19 у Харківській області зафіксували за добу.

"Всього з початку епідемії в Харківській області зареєстровано 755 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. Це четвертий показник по Україні після міста Києва, а також Львівської та Дніпропетровської областей", - сказано в звіті.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.