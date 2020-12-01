В Харьковской области зафиксированы новые смерти от китайского вируса

По состоянию на утро 1 декабря в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, за последние сутки в регионе скончалось семь человек, 361 новых случаев covid-19 в Харьковской области зафиксировали за сутки.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 755 летальных случаев, связанных с COVID-19. Это четвертый показатель по Украине после города Киева, а также Львовской и Днепропетровской областей", - сказано в отчете.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.