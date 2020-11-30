Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

"Недавно ехала в метро. Интервал 7 минут. Это на Салтовской линии, перешла на Холодногорскую, и там 7 минут интервал.. Людей битком.. Это примерно с 10.00, до 13.00, это я в это время ехала", , " Закройте пожалуйста школы!!!! Дети и учителя без масок и без дистанции!!! Все сидят в забитом классе целый день!!!! В метро полно Козлов без масок или висят ниже носа!!!! Где же контроль??? Штрафуйте му**ков", "Во многих странах люди массово выходят на протесты против ковид-ограничений. В том числе происходят жесткие стычки с полицией и арестами.-Великобритания. Канада, Испания, Германия, Эстония , Франция и др. Все без масок", "Мы точим вилы, господа министры! В этот раз до Ростова долететь не получится", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.