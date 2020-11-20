В Харькове вступает в силу закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте газеты Верховной Рады "Голос Украины".



Так, уже с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать.

Нарушение влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Кроме того, протокол на нарушителей будут составлять сразу на месте.

Также мы сообщали, что в Украине начнут действовать «приоритетные часы» для пенсионеров, во время которых им будет проще делать покупки в магазинах.

Новые правила будут действовать с 10:00 до 12:00 ежедневно во время карантина.

Стоит отметить, в Украине действует так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек. В Харьковской области за все время пандемии было зарегистрировано 50 252 случая

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".