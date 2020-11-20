В Харькове вступает в силу закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте газеты Верховной Рады "Голос Украины".
Так, уже с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать.
Нарушение влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Кроме того, протокол на нарушителей будут составлять сразу на месте.
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Новые правила будут действовать с 10:00 до 12:00 ежедневно во время карантина.
Стоит отметить, в Украине действует так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.
Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек. В Харьковской области за все время пандемии было зарегистрировано 50 252 случая
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
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