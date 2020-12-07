В Харькове врачи спасли ребенка, который пережил клиническую смерть

Об этом сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

"5 декабря в 14:14 к врачам обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее ребенок задыхается. Скорая помощь прибыла на вызов через две минуты. При осмотре у ребенка констатировали клиническую смерть. Врачи начали реанимировать ребенка и смогли вернуть его к жизни. Ребенка с мамой отвезли в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".