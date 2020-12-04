Стало известно, кто в Харьковской области получает высокую зарплату

В октябре 2020 года самая высокая заработная плата в Харьковской области была в сфере информации и телекоммуникации — 22 546 грн, передает "Вечерний Харьков".

На втором месте — государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 16 426 грн.



Наименьшими были зарплаты в сфере временного размещения и организации питания - 6 218 грн, оптовой и розничной торговли 7 659 грн и операциях с недвижимым имуществом - 8 039 грн.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.