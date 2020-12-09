Мэру Харькова Геннадию Кернесу подняли зарплату
9 декабря на общей комиссии горсовета директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева предложила поднять зарплату мэру Кернесу.
Ее предложение вынесли на рассмотрение депутатов Харьковского горсовета.
"Городскому голове установлен второй ранг, [надбавка — ред.] в размере 800 гривен ежемесячно. Надбавка за выслугу лет в размере, согласно стажу работы, которая дает право на получение такой надбавки — 20% от должностного оклада, потому что стаж работы в деятельности местного самоуправления свыше десяти лет.
Доплату за научную степень кандидата наук в размере 5% от должностного оклада. Надбавку за степень секретности в размере, согласно уровню допуска, который определяет специальная служба, эта надбавка устанавливается от 5 до 10%. Надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%, такая надбавка существовала постоянно. И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года", — сообщила она.
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Ранее мы писали, что мэру Харькова Геннадию Кернесу выбрали нового первого заместителя.
Такое решение приняли 9 декабря депутаты Харьковского горсовета - "за" проголосовали 63 депутата.
Так, Александр Новак назначен первым заместителем харьковского городского головы.
Кроме того мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года.
Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.
“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.
Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.
“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек"