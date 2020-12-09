Мэру Харькова Геннадию Кернесу подняли зарплату

9 декабря на общей комиссии горсовета директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева предложила поднять зарплату мэру Кернесу.

Ее предложение вынесли на рассмотрение депутатов Харьковского горсовета.

"Городскому голове установлен второй ранг, [надбавка — ред.] в размере 800 гривен ежемесячно. Надбавка за выслугу лет в размере, согласно стажу работы, которая дает право на получение такой надбавки — 20% от должностного оклада, потому что стаж работы в деятельности местного самоуправления свыше десяти лет.

Доплату за научную степень кандидата наук в размере 5% от должностного оклада. Надбавку за степень секретности в размере, согласно уровню допуска, который определяет специальная служба, эта надбавка устанавливается от 5 до 10%. Надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%, такая надбавка существовала постоянно. И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года", — сообщила она.

Ранее мы писали, что мэру Харькова Геннадию Кернесу выбрали нового первого заместителя.

Такое решение приняли 9 декабря депутаты Харьковского горсовета - "за" проголосовали 63 депутата.

Так, Александр Новак назначен первым заместителем харьковского городского головы.

Кроме того мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года.

Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.

“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.

Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.

“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек"