Мэру Харькова Геннадию Кернесу выбрали нового первого заместителя

Такое решение приняли 9 декабря депутаты Харьковского горсовета - "за" проголосовали 63 депутата.

Так, Александр Новак назначен первым заместителем харьковского городского головы.

Александр Новак родился в 1966 году. Образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1984 году. С августа по октябрь 1984 года работал в Харьковском Центре по начислению и выплате пенсий и пособий в должности инспектора по начислению и выплате пенсий и пособий.

С октября 1984 по октябрь 1986 служил в армии.

С ноября 1986 по сентябрь 1990 гг. - инспектор по назначению пенсий в отделе социального обеспечения Киевского района Харькова.

С 1990 года работает в Харьковском городском совете. С 1990 по 2007 гг. - на должностях юрисконсульта, заведующего юридическим отделом, начальника юридической службы, начальника Юридического управления, директора Юридического департамента.

С 2007 по 2010 гг. - управляющий делами исполнительного комитета, заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета Харьковского городского совета.

В ноябре 2010 года был избран секретарем Харьковского городского совета 6 созыва.

18 ноября 2015 года избран секретарем Харьковского городского совета 7 созыва.

Есть дочь.

Секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил, что кандидатуру первого и других вице-мэров предложил электронным письмом Кернес.

Ранее мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года.

Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.

“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.

Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.

“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".