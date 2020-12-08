На Харьковщине мужчина самостоятельно подключил себе газ - это привело к трагическим последствиям
Об этом сообщили в пресс-службе компании "Харьковгаз".
Дом был отключен от газораспределительных сетей, хозяин дома самостоятельно проложил резиновый шланг и подключил его к газораспределительной системе.
Утром 7 декабря произошла разгерметизация резинового шланга, в результате чего в доме возник пожар и погибла мать владельца дома.
"Зачем вам Мишина, голубки?": фаворитов "Холостячки" застукали вдвоем, неожиданные кадры
Страстная Каменских зажгла просто посреди улицы, эксклюзивные кадры: "Нереальный кайф"
Беда произошла с новой женой Остапчука, в дом звезд прибыла скорая помощь: кадры с места события
Испуганные медики бегут с украинских больниц: "При таких зарплатах и отношении..."
Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.
Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.
За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".