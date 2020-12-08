На Харьковщине мужчина самостоятельно подключил себе газ - это привело к трагическим последствиям

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Харьковгаз".

Дом был отключен от газораспределительных сетей, хозяин дома самостоятельно проложил резиновый шланг и подключил его к газораспределительной системе.

Утром 7 декабря произошла разгерметизация резинового шланга, в результате чего в доме возник пожар и погибла мать владельца дома.

Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.

Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.

За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".