Семья подтвердила смерть Геннадия Кернеса

Мэр Харькова скончался - это подтвердил его пасынок Родион Гайсинский и жена Оксана. Соответствующие посты появились в соцсетях.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших. Любим и скорбим. Больно очень", - написала Гайсинская.

Родион разместил свое детское фото с Геннадием Кернесом.

"В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня", - написал Гайсинский.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра.

"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.