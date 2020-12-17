Семья подтвердила смерть Геннадия Кернеса
Мэр Харькова скончался - это подтвердил его пасынок Родион Гайсинский и жена Оксана. Соответствующие посты появились в соцсетях.
"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших. Любим и скорбим. Больно очень", - написала Гайсинская.
Родион разместил свое детское фото с Геннадием Кернесом.
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"В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня", - написал Гайсинский.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.
Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.
"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра.
"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.
Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".
Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.
Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.