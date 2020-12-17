Бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал о последних днях жизни мэра Харькова

Об этом сообщило издание“Страна”.

«Обидно, что ещё две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил «Молодцы!». У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспарял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит,- рассказал Фукс.

Павел Фукс рассказал, что похороны состоятся на следующей неделе.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра.

"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.