Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра.

"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жавль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.

Отметим, ранее в Интернете уже писали о смерти Кернеса, но тогда чиновники и друзья харьковского мэра опровергли эту информацию. Однако харьковчане не поверили их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследование".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - писали в телеграм-канале "Сплетница".

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.