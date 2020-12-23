В Харькове на церемонии прощания с Геннадием Кернесом собрались тысячи людей

Фото опубликовал Телеграм-канал "Политика страны".

Из-за большого количества желающих попрощаться с покойным мэром церемонию в оперном театре продлили. Очередь растянулась от театра до памятника Тарасу Шевченко.

Гроб с телом Геннадия Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты.

В церемонии прощания с Геннадием Кернесом в среду, 23 декабря, в Харькове приняли участие 110 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Ранее мы писали, что украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу.

Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".

Результат работы он опубликовал в соцсетях.

Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.

Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".