В Харькове на церемонии прощания с Геннадием Кернесом собрались тысячи людей
Фото опубликовал Телеграм-канал "Политика страны".
Из-за большого количества желающих попрощаться с покойным мэром церемонию в оперном театре продлили. Очередь растянулась от театра до памятника Тарасу Шевченко.
Гроб с телом Геннадия Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты.
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В церемонии прощания с Геннадием Кернесом в среду, 23 декабря, в Харькове приняли участие 110 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Ранее мы писали, что украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу.
Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".
Результат работы он опубликовал в соцсетях.
Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.
Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".