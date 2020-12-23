23 декабря харьковчане прощаются с мэром Харькова Геннадием Кернесом

Попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины. На церемонии присутствуют политики, чиновники и бизнесмены, а также близкое окружение мэра.

Тысячи харьковчан выстроились в огромные очереди, чтобы попрощаться мэром, который заслужил у жителей Харькова огромное уважение и любовь.

Тем временем, бывший политзаключенный Олег Сенцов высказался относительно похорон городского головы Харькова.

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон", - написал Сенцов.

Реакция украинцев не заставила себя долго ждать - в комментариях люди не сдерживались в высказываниях.

"Очень обидно, что в нашей стране так много людей, у которых не хватает достоинства (или мозгов, здесь не уверена) чтобы хотя бы промолчать, когда тысячи людей в скорби идут попрощаться с достойным человеком, лучшим главой города. Вас в Харьков никто не приглашал и вашим мнением не интересовался. Поэтому не вмешивайтесь в дела харьковчан", "Объясните, что означает "похороны совка"? Если люди пришли проститься с умершим и таким образом проявить к нему уважение это, по-вашему "совок"? Не переживайте к вам на похороны в очередь не выстроятся", " Сенцов, тебя мало на 0 умножить. Твоя репутация как режиссера и человека уже пробила дно, счастливого пути" - - пишут в комментариях возмущенные заявлением Сенцова люди.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".