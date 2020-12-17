В Харькове объявили трехдневный траур

В городе приспустили государственный флаг и флаги Харькова на зданиях предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования отменили.

17, 18 и 19 декабря объявили в Харькове днями траура в связи со смертью харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на распоряжении секретаря горсовета Игоря Терехова.

"Что совсем с ума сошли?Да умер больной человек,вот пусть будет траур для родных и его близких,а город почему должен скорбеть 3 дня?", "Здурели, что ли? Мало нам карантина?", " Жалко город Харьков, сейчас начнётся деребан и передел... сфер влияния...", " Капец нашему городу , теперь на части рвать будут все кому не лень!", Это последствия покушения на его жизнь, враги добились своего и теперь как коршуны начнут деребанить Харьков. Царство небесное!", - пишут харьковчане в комментариях.

В горсовете сообщают, что все харьковчане смогут возложить цветы в память Геннадия Кернеса.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года. Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.