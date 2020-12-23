Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30).

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

На церемонию прощания уже приехали мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин, нардеп Вадим Новинский.

Ранее мы писали, что 21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса

Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.

Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.

Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".