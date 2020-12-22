21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса

Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.

Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.

Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".