В Харькове пассажир выпал из трамвая
Как сообщили очевидцы в телеграмм-канале, инцидент произошел вечером 28 декабря.
На Салтовке пожилой мужчина выпал из вагона трамвая на проспекте Тракторостроителей.
Данных о пострадавшем нет, официальная информация уточняется. Видео можно посмотреть здесь.
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