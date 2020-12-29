Харьковское метро показали в сети
В телеграм-канале "ХК" появилось видео на котором видно, как пассажиры не соблюдают дистанцию - сидячие места заняты, толпа людей стоит возле выхода из вагона.
"А смысл? Мы п**им на всех: «Вот Ковид, Ковид» «Локдаун» «х**и все так дорого», а сами б**ть 20 человек на квадратный метр, когда куча места в е**м вагоне метро по 8", - возмутился автор публикации.
Ранее мы писали, что в Харькове в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать дольше
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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
По информации Департамента инфраструктуры, работа Харьковского метрополитена будет продлена до 03:00 1 января 20121 года.
Движение трамваев и троллейбусов до 04:00 1 января 2021 от станций метрополитена по основным направлениям.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".