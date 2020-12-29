В Харьковской области увеличилась заболеваемость китайским вирусом

Об этом сообщили на сайте СНБО.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 404 новых случаев заболевания коронавирус (+ 0,59%), общее количество достигло 68 395.

В течение суток от коронавируса умерли 12 человек (всего — 1069), выздоровели — 891 пациент (всего — 55 253).

Количество "активно больных" уменьшилось на 499 человек — до 12 073 пациентов.

Ранее мы писали, что в Харькове в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать дольше

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

По информации Департамента инфраструктуры, работа Харьковского метрополитена будет продлена до 03:00 1 января 20121 года.

Движение трамваев и троллейбусов до 04:00 1 января 2021 от станций метрополитена по основным направлениям.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".