В Харьковской области люди массово болеют ОРВИ
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, самый низкий показатель - в Чугуевском районе: 43,63 на 100 тысяч населения.
Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в области зарегистрирован в Первомайском районе - 488,79 на 100 тысяч населения.
С 21 по 27 декабря в области гриппом и ОРВИ заболело 4054 человека, из них 1600 (39,5%) детей. По данным лабцентра, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости снизился на 21%.
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Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".