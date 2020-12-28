В Харьковской области люди массово болеют ОРВИ

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, самый низкий показатель - в Чугуевском районе: 43,63 на 100 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в области зарегистрирован в Первомайском районе - 488,79 на 100 тысяч населения.

С 21 по 27 декабря в области гриппом и ОРВИ заболело 4054 человека, из них 1600 (39,5%) детей. По данным лабцентра, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости снизился на 21%.

Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.

Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.

"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".