В Харькове на Салтовской ветке остановилось движение поездов
Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, остановка поездов произошла вчера, 27 декабря, в 19:44 по техническим причинам, но в 19:51 движение поездов было возобновлено.
В подземке отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало.
Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
Дорофеева в аэропорту без стеснения показалась в крохотном топе: Дантесу можно позавидовать
Кароль сразила наповал двумя новыми образами, поклонники в замешательстве: "Вот как выбрать?"
«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда..."
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".