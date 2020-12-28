В Харькове и области в новом году подорожает газ

Об этом передает Depo.Харьков со ссылкой на "Харьковгаз сбыт".

Газ от поставщика "Харьковгаз сбыт" подорожает на 12% и составит в январе 9,9 грн за кубометр. В декабре 2020 года газ стоит 8,8 грн за кубометр.

"С 1 августа текущего года, после того, как государство перестало регулировать цены на голубое топливо, стоимость газа для бытовых потребителей в Украине зависит от цен на газ на европейских биржах (NCG, TTF)", — сообщили в "Харьковгаз сбыт".

Также тариф НАК "Нафтогаз Украины", который сейчас составляет 6,33 грн за кубометр, в январе вырастет до 7,22 грн за кубометр.

Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.

Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.

"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".