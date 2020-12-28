В Харькове и области в новом году подорожает газ
Об этом передает Depo.Харьков со ссылкой на "Харьковгаз сбыт".
Газ от поставщика "Харьковгаз сбыт" подорожает на 12% и составит в январе 9,9 грн за кубометр. В декабре 2020 года газ стоит 8,8 грн за кубометр.
"С 1 августа текущего года, после того, как государство перестало регулировать цены на голубое топливо, стоимость газа для бытовых потребителей в Украине зависит от цен на газ на европейских биржах (NCG, TTF)", — сообщили в "Харьковгаз сбыт".
"Буду любить даже с животом": взволнованный Эллерт поставил точку в спорах о беременности "Холостячки" Мишиной
Турецкая Кардашьян пленила своей пышной гордостью в бесстыжем декольте: "Обжигающий гламур"
Сильный взрыв всколыхнул Киев, срочно слетелись спецслужбы: первые подробности
Звезда "Дизель Шоу" неожиданно оказался в инвалидной коляске, что произошло: "Отдых закончился..."
Также тариф НАК "Нафтогаз Украины", который сейчас составляет 6,33 грн за кубометр, в январе вырастет до 7,22 грн за кубометр.
Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".