Ище один харьковчанин увековечил на своем теле покойного Геннадия Кернеса

Фото появилось в телеграм-канале "ХС | Харьков".

Мужчина захотел набить стилизованное черно-белое изображение Кернеса на своей ноге, тем самым увековечил его память на своем теле.

"нарисовано годно", "Зачем только???", "Один на пустой голове нарисовал, второй на кочерёжке;) ждём следящего на ж*пе", "Шо за змей?", "ну хоть татуировка качественная", "ну я себе тоже набил и ещё двоих,кто набил знаю...", "Это,что флешмоб?", - пишут в комментариях харьковчане.

Ранее мы писали, что украинец решил набить татуировку с Геннадием Кернесом на своем теле

На кадрах видно, как создавалось тату, а также результат.

"В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах", – написал автор видео.

На кадрах видно изображения покойного Кернеса в галстуке-бабочке и костюме - он стоит на фоне контура Харьковской области. В правой руке мэра – булава, левой он показывает свой фирменный жест, означающий мир.

Также украинец уже делал татуировку с надписью "Кернес жив".

Результат и процесс он опубликовал в соцсетях.



Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.



Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.

"Я не понимаю, откуда столько хейта словилось. Это мое тело - что хочу, то и делаю", - рассказал парень.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".