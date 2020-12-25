Еще один украинец решил набить татуировку с Геннадием Кернесом на своем теле

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life" .

На кадрах видно, как создавалось тату, а также результат.

"В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах", – написал автор видео.

На кадрах видно изображения покойного Кернеса в галстуке-бабочке и костюме - он стоит на фоне контура Харьковской области. В правой руке мэра – булава, левой он показывает свой фирменный жест, означающий мир.

"Это же никому не вредит. Я вижу вирус не обоснованного осуждения", "Уважаю Кернеса, но бить тату? Ну бред", "Прикольно вышло!", "Какая вам разница

Пусть набивают это их дело", "Какие-то прямо неоднозначные харьковчане с неоднозначными тату. Интересно, кого еще из политиков в Украине народ себе набивал?", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.

Ранее мы писали, что еще один украинец уже делал татуировку с надписью "Кернес жив"

Результат и процесс он опубликовал в соцсетях.



Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.



Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.

"Я не понимаю, откуда столько хейта словилось. Это мое тело - что хочу, то и делаю", - рассказал парень.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".