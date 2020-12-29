В Харькове больного дедушку хотели выгнать из маршрутки

Пожилой мужчина отказался сесть на свое место, он сказал, что не может этого сделать из-за состояния здоровья.

В телеграм-канале "Труха Харьков" появилось видео, чтобы посмотреть его - доскролльте новость до конца.

Водитель маршрутки нецензурно выражался и попросил одного из пассажиров разобраться с пенсионером.

"Пассажиры, вместо того чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя, желая смерти пенсионеру", – написал автор публикации.

"Скотов хватает и в маршрутке и в машинах. Успешность для каждого своя. У кого-то по три высших и он в маршрутке, а кто-то школу еле закончил и на лексусе. Кто-то купил квартиру и воспитал детей, едет в маршрутке, а кто-то арендует квартиру и не хочет забот с детьми, а едет на крутой машине в кредите. Кто успешней?", "Никогда ничего хорошего не будет,звери!", "Да что ж это за зверье?Вообще спаскудился народ!", - пишут харьковчане в комментариях.

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