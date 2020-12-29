В Харькове неадекват забросал камнями трамвай
ЧП произошло вечером 28 декабря на проспекте Тракторостроителей.
Хулиган бросил камень в ветровое стекло трамвая, следовавшего по маршруту №26.
Водитель трамвая удерживал неадеквата до приезда полиции.
Официальная информация уточняется.
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