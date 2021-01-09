На Харьковщине китайский вирус не сбавляет обороты
По данным СНБО на утро 9 января, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 223 человека.
Скончались 8 пациентов, выздоровели 555 человек.
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Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.
Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.
«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
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