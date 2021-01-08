В Харьковском ТЦ "Барабашово" рассказали, как рынок будет работать в период локдауна

С 8-го января для торговых объектов, расположенных на территории ТЦ "Барабашово", разрешается торговля всеми группами товара при выдаче товаров по предварительным заказам, онлайн-заказам, торговля по адресной доставке и так далее.

Работа с товаром в середине торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена.

"Без ограничений на период с 8-го по 24 января остается торговля продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, автотоварами, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений", - сообщили в ТЦ.

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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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