На харьковском рынке продавцы намекнули, кому жаловаться на высокие цены

На Алексеевском рынке продавцы устали слушать от недовольных покупателей нарекания на рост цен, что решили повесить на торговую палатку руководства, как нужно поступать и к кому обращаться с возмущениями, пишут в телеграм-канале "Х.Х".

"Все вопросы по поводу цен к президенту!", -написали продавцы.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".