В Харькове решили развлечься с помощью фейерверка

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Х.Х."

Инцидент случился на жилмассиве Бавария, шутники решили запустить салют в жилой дом, тем самым подвергнув людей опасности и целостности их имущества.

"Все-таки никогда у нас не переведутся дол***бы. Никогда", - говорится в сообщении.

Видео - здесь.

"Бедные маленькие дети и животные", "Синяя пуля творит чудеса", "Ну бавария славится такими делами", "Уроды. Никогда не забуду квартиру, сгоревшую лет 15 назад на роганском жилмассиве на Новый год из-за фейерверка, выбившего стекло. Мать одиночка с двумя детьми была в гостях... вернулась, а квартиры нет.... зато кто-то повеселился...", "Че ж не переведутся..если отстреливать- оч даже быстро переведутся", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".