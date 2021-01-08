На Харьковщине спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака

7 января спасателям сообщили, что на Печенежском водохранилище вблизи поселка Мартовое Харьковской области пропал человек, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Рыбаков было пятеро, четверо из которых вышли на берег, последнего не смогли отыскать из-за того, что было темно и в некоторых местах лед был слишком тонкой.

Спасатели и полицейские сейчас проводят поиски пропавшего мужчины.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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