Трое мужчин заблудились на водоеме в Харьковской области

В селе Хотомля Волчанского района заблудились трое мужчин, передает "Город Х".

Они ловили рыбу на Печенежском водохранилище, по льду ушли далеко от берега, когда на водоем опустился туман, мужчины не могли найти берег.

На место выехали спасатели, которые нашли рыбаков на расстоянии в 1,5 км от берега.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".