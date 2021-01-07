На Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 58802 заболевших уже выздоровели (267 из них – за прошлые сутки), а 11856 жителей Харьковщины еще болеют, из них 322 пребывают в острой фазе заболевания.

К слову, украинцам объясняли, будут ли отменять жесткий локдаун с 8 по 24 января на фоне снижения заражаемости китайским вирусом

Громкое заявление во время брифинга сделал глава МОЗ Максим Степанов.

Так, министр отреагировал на слухи о возможной отмене тотального локдауна в Украине.

Максим Степанов развеял слухи и выступил против отмены локдауна, который официально заработает с 8 января 2021 года, и предупредил, что после новогодних праздников прогнозируется рост заболеваемости.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".