В Харькове задерживается авиарейс
Из-за тумана 7 января задержан прилет и вылет в турецкий город.
Как сообщается на онлайн-табло аэропорта "Харьков", 7 января примерно на 3 часа задержан авиарейс PC 7427 "Харьков-Стамбул". Вместо 10.00 самолет должен отправиться в 12.45.
Также задерживается авиарейс из Стамбула в Харьков. Он должен был прилететь в 9.00, но прилет перенесли на 12.00.
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Вероятная причина задержки авиарейсов - погодные условия.
Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
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