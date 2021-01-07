В Харькове задерживается авиарейс

Из-за тумана 7 января задержан прилет и вылет в турецкий город.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта "Харьков", 7 января примерно на 3 часа задержан авиарейс PC 7427 "Харьков-Стамбул". Вместо 10.00 самолет должен отправиться в 12.45.

Также задерживается авиарейс из Стамбула в Харьков. Он должен был прилететь в 9.00, но прилет перенесли на 12.00.

Вероятная причина задержки авиарейсов - погодные условия.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".