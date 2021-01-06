В Харькове заметили велосипедиста на замерзшем водоеме

Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Х.Х".

Велосипедист катался по льду, несмотря на то, что неподалеку видны разломы, а температура воздуха была выше нуля.

"Он уйдет от провала)Лёд трещит,а он едет", "Зачем такое постить лёд нормальный, он и когда 40 см тоже трескается", "Главное не останавливаться, тогда не провалиться", "Вечно молодой", - пишут харьковчане.

Ранее мы писали, что в Харьковской области власти урезали финансирование медицины более чем в 2,5 раза

Согласно принятому бюджету на 2021 год, объем финансирования региональной медицины сократится в 2,6 раза и составил лишь 483 миллиона, в то время как в 2020 году он составлял 1,27 миллиарда гривен.

В то же время власти на 9,5 миллиона увеличили бюджет на проведение медико-социальной экспертизы, а также инициировали программу информацинно-просветительской деятельности, которая обойдется жителям области в 14 миллионов.

Увеличено также финансирование так называемых "иных программ здравоохранение" в 3.17 раза - 130 миллионов, вместо 41 в 2020 году.

К слову, присвоила деньги школьников, собранные на путешествие: в Харькове осудили экс-учительницу.

Как сообщала Politeka, вдова Кернеса Гайсинская обняла "любимца" и заговорила о трагедии, фото: "Очень сложно".

Также Politeka писала, что в Харькове девушка открыла стрельбу из окна, видео: "Вот таких и нужно мобилизовать".