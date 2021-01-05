Супруга покойного Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская не смотря на свое горе, решила поздравить своих подписчиков с Новым годом
Новая публикация вдовы Кернеса появилась 1-го января в Инстаграме. На ней Гайсинская позирует с домашним любимцем на фоне новогодней елки.
"2020 был трагическим и очень сложным для всех. От всего сердца желаю каждому из вас здоровья, стабильности и без потерь! Счастья и тепла вам в кругу ваших близких! С Новым 2021, пусть он будет добрее!", - написала Гайсинская.
Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса
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Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.
Звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.
На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.
Впрочем, конкретики пока нет.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".