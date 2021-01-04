Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская впервые заговорила после смерти мужа
После смерти Кернеса Гайсинская тоскует и пытается оправиться от горя. Вместе с ней за любимым хозяином скучает и общий пес пары породы курцхаар.
Фото с домашнего любимца Гайсинская опубликовала в Insta Stories.
Пес выглядит грустным и отрешенным, а поскольку животные способны чувствовать смерть своих хозяем, то не удивительно почему у домашнего любимца грустный взгляд.
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Также, спустя пару часов после публикации с любимцем Гайсинская выставила новую Stories, в которой одной фразой ответила недоброжелателям покойного Кернеса.
"Только шакалы могут пинать мертвого льва", - написали Гайсинская в Stories.
Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса
Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.
Звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.
На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.
Впрочем, конкретики пока нет.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".