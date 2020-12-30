Жители Харьковщины спасли большую птицу

Трое лебедей, которых спасли неравнодушные люди, проходят реабилитацию, сообщает "Город Х".

Птицы находятся в теплом жилище под пристальным вниманием специалистов и на усиленном рационе.

«Один лебедь приехал к нам из Барвенковского района, он запутался в сетях. Второй – вмерз в лед в Купянске, а третьего отбили у стаи бездомных собак в Дергачевском районе», - рассказали в зверинце.

Весной спасенных лебедей планируют поселить на Лебедином озере.

Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.

Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.

Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.

"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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