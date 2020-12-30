В Харьковской области выросло количество заболевших китайским вирусом

Статистика заболеваемости в Харьковской области пополнилась 412 новыми случаями. Всего на Харьковщине с начала эпидемии зафиксировано 68 807 случая COVID-19, передает "Город Х".

В Украине на утро 30 декабря известно об 1 045 348 случаях заболевания с начала эпидемии (18 324 человека умерли, 698 190 выздоровели).

коронавирус, больница

Ранее мы писали, что не все украинцы заболеют "китайским" вирусом.

Кто имеет "иммунитет" к болезни рассказал академик Сергей Комиссаренко.

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По его словам, риск разразиться зависит от количества вируса, с которым он встретится.

"Это зависит от дозы вируса. Зависит еще и от того организма, в который вирус попадает. Возможно, у этого организма, у этого человека уже существует естественный иммунитет", - пояснил академик.

коронавирус, больница, скорая помощь

Коммисаренко также подчеркнул, что иммунитет человек также играет не последнюю роль.

"У людей просто может быть мощная иммунная система. Она зависит от многих факторов: от генетики, от питания, от усталости и тому подобное. Если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, попавший в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ним", - пояснил он.

Более того, есть люди, которые вовсе не могут заболеть вирусом, поскольку являются лишь его переносчиками и распространителями.

Напомним, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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