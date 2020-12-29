Не все украинцы заболеют "китайским" вирусом



Кто имеет "иммунитет" к болезни рассказал академик Сергей Комиссаренко в интервью "РБК Украина".

По его словам, риск разразиться зависит от количества вируса, с которым он встретится.

"Это зависит от дозы вируса. Зависит еще и от того организма, в который вирус попадает. Возможно, у этого организма, у этого человека уже существует естественный иммунитет", - пояснил академик.

Коммисаренко также подчеркнул, что иммунитет человек также играет не последнюю роль.

"У людей просто может быть мощная иммунная система. Она зависит от многих факторов: от генетики, от питания, от усталости и тому подобное. Если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, попавший в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ним", - пояснил он.

Более того, есть люди, которые вовсе не могут заболеть вирусом, поскольку являются лишь его переносчиками и распространителями.

Отметим, что по состоянию на утро, 29 декабря, всего за время пандемии в Украине подтверждено 1 037 362 случая заражения, выздоровели - 681 835 человек, летальных случаев - 18 081.

Ранее в МОЗ сообщили, что украинцы могут вернуться к привычной жизни в апреле 2021, хотя некоторые ограничения все же будут еще действовать.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.