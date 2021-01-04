В Харькове учительница забрала себе деньги, собранные на путешествие для детей

Женщина работала учителем английского языка в харьковском лицее-интернате, где также была классным руководителем одного из восьмых классов, пишет "Объектив".

Педагог собрала с родителей деньги поездку детей на зимние каникулы 2020 года во Львов и в Карпаты.

Учительница получила от родителей школьников 12 000 гривен, но поездку не организовала, а деньги потратила на собственные нужды.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 240 часов общественных работ. Также суд обязал фигурантку вернуть пострадавшим деньги.

Ранее мы писали, что в Харькове орудует домушник.

"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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