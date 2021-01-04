В Харькове учительница забрала себе деньги, собранные на путешествие для детей
Женщина работала учителем английского языка в харьковском лицее-интернате, где также была классным руководителем одного из восьмых классов, пишет "Объектив".
Педагог собрала с родителей деньги поездку детей на зимние каникулы 2020 года во Львов и в Карпаты.
Учительница получила от родителей школьников 12 000 гривен, но поездку не организовала, а деньги потратила на собственные нужды.
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Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 240 часов общественных работ. Также суд обязал фигурантку вернуть пострадавшим деньги.
Ранее мы писали, что в Харькове орудует домушник.
"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".