В Харькове россиянка едва ли не зарезала мужчину

Полициейские получили сообщение о том, что на улице Академика Богомольца лежит мужчина весь в крови. Его травмировали ударами ножом.

Произошло все во врем распития алкогольных напитков. 52-летняя женщина, у которой российское гражданство, и её 57-летний сожитель начали ссориться.

Вдруг, в разгаре она нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. Пострадавший был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове орудует домушник.

"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".