Туман и гололедица накроет Харьков
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает "Харьков Тудей".
Во вторник, 5 января, в Харьковской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В среду, 6 января, будет облачно. Местами небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 0 - 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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7 января, в четверг, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. Температура в течение суток 0 - 5 градусов тепла.
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