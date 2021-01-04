Туман и гололедица накроет Харьков

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает "Харьков Тудей".

Во вторник, 5 января, в Харьковской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду, 6 января, будет облачно. Местами небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 0 - 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

7 января, в четверг, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. Температура в течение суток 0 - 5 градусов тепла.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".