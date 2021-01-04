Волонтер из Харькова предлагает почтить память врачей, умерших от китайского вируса
Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook.
"Луч жизни", наверное так бы я его назвала. Всего один луч, но в память обо всех медиках отдавших жизни в борьбе за нас. Мы теряли врачей вчера, сегодня и завтра это произойдет вновь. Такие правила новой жизни с COVID19", - написала Наталья Попова.
Попова предложила установить "луч", например, на набережной или на одной из высоток в центре.
"Не знаю захочет ли такого город и нужно ли это ему... это просто мысли вслух. Это символ уважения к тем, кто действительно его заслуживает", - написала волонтер.
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