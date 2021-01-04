Волонтер из Харькова предлагает почтить память врачей, умерших от китайского вируса

Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook.

"Луч жизни", наверное так бы я его назвала. Всего один луч, но в память обо всех медиках отдавших жизни в борьбе за нас. Мы теряли врачей вчера, сегодня и завтра это произойдет вновь. Такие правила новой жизни с COVID19", - написала Наталья Попова.

Попова предложила установить "луч", например, на набережной или на одной из высоток в центре.

"Не знаю захочет ли такого город и нужно ли это ему... это просто мысли вслух. Это символ уважения к тем, кто действительно его заслуживает", - написала волонтер.

Ранее мы писали, что волонтер и известная оперная певица родом из Харькова умерла от китайского вируса

О том, что Александра Тарасова проходит лечение коронавируса в больнице, сообщила Оксана Шевченко 24 декабря.

"Страшная новость для всех нас. Случилось непоправимое. Александра Тарасова покинула нас. Ковид забрал прекрасного человека. Слезы. Отчаяние. Организация похорон под контролем", - написала подруга Александры Оксана Шевченко на своей странице Facebook.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".