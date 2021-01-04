Около 300 человек перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Полтавской области, передает "Информатор".

На Полтавщине возле села Засулье Лубенского района люди протестуют против высоких тарифов на распределение природного газа.

Акция началась в 10.15 утра, в ней принимают участие жители Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов. Люди движутся по пешеходному переходу.

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Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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