Около 300 человек перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков
Об этом сообщает в Фейсбук полиция Полтавской области, передает "Информатор".
На Полтавщине возле села Засулье Лубенского района люди протестуют против высоких тарифов на распределение природного газа.
Акция началась в 10.15 утра, в ней принимают участие жители Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов. Люди движутся по пешеходному переходу.
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Ранее мы писали, что коронавирусная инфекция будет с человечеством постоянно
Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.
Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".