Локдаун с 8 января будет не единственным в 2021 году
Своим прогнозом инфекционист Вадим Аристов поделился в комментарии "Главреду".
По его словам, введение "новогоднего" локдауна является неизбежной мерой в противостоянии с эпидемией, но трёхнедельный срок жестких карантинных ограничений является недостаточным.
Эпидемиолог отметил, что в Украине стоит ожидать похожих локдаунов на протяжении всего года.
"Сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте - следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова будут обсуждать очередной локдаун", - уверяет эксперт.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки: "Только счастье..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
По словам инфекциониста, вакцинация не сильно повлияет на общую картину с эпидемией в Украине, поскольку количество привитых не превысит 10 процентов населения.
Напомним, что уже 8 января в Украине ужесточается карантин.
В период с 8 по 24 число в стране будут работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели. Общественный транспорт останавливать не будут.
Напомним, Ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление
Как сообщала Politeka, Работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление
Также Politeka писала, что В Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет