А как вы относитесь к введению локдауна?

Локдаун с 8 января будет не единственным в 2021 году

Своим прогнозом инфекционист Вадим Аристов поделился в комментарии "Главреду".



По его словам, введение "новогоднего" локдауна является неизбежной мерой в противостоянии с эпидемией, но трёхнедельный срок жестких карантинных ограничений является недостаточным.

Эпидемиолог отметил, что в Украине стоит ожидать похожих локдаунов на протяжении всего года.

"Сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте - следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова будут обсуждать очередной локдаун", - уверяет эксперт.

По словам инфекциониста, вакцинация не сильно повлияет на общую картину с эпидемией в Украине, поскольку количество привитых не превысит 10 процентов населения.

Напомним, что уже 8 января в Украине ужесточается карантин.



В период с 8 по 24 число в стране будут работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели. Общественный транспорт останавливать не будут.

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