Министр здравоохранения Максим Степанов сделал очень важное заявление о строгом карантине с 8 января

В частности, он отметил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.

Об этом министр рассказал на брифинге 28 декабря.



По его словам, на это есть две причины: ожидаемый всплеск распространения COVID-19 после новогодних праздников и сезон эпидемии гриппа, который ежегодно начинается в конце января.

Кроме того, он обратился к украинцам с просьбой не игнорировать правила безопасности и не забывать о том, что после длительных выходных пандемия снова может продемонстрировать скачок статистики.

"Кроме прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19, также у нас из года в год наблюдается увеличение количества больных гриппом. Это сезонно. Оно приходится на конец января – февраль. Больные гриппом имеют часто такие же осложнения, как больные COVID- 19", – отметил Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

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