В Харькове девушка устроила стрельбу из пистолета через окно
Судя по видео целилась девушка в направлении жилых домов, а также во двор.
Пока неизвестно, что это было за оружие – вероятно это травмат с резиновыми пулями или же стреляла девушка холостыми. Но в сети не исключают, что это был огнестрел.
Такое развлечение девушка устроили во время празднования Нового года.
Выстрелив, девушка отходит от открытого окна и улыбается кому-то за камерой.
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"Больной тот человек, который дал пистолет ей и сама она также не полна ума", " Агрессия, жестокость и непонимание, что такое оружие. Дебилизм полный, нелюди", " хорошо, что я с 31 по 4 сидел дома", " Холостыми запрещено стрелять?", Вот таких и нужно мобилизовать", - пишут в комментариях украинцы.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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