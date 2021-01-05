В Харькове девушка устроила стрельбу из пистолета через окно

Судя по видео целилась девушка в направлении жилых домов, а также во двор.

Пока неизвестно, что это было за оружие – вероятно это травмат с резиновыми пулями или же стреляла девушка холостыми. Но в сети не исключают, что это был огнестрел.

Такое развлечение девушка устроили во время празднования Нового года.

Выстрелив, девушка отходит от открытого окна и улыбается кому-то за камерой.

"Больной тот человек, который дал пистолет ей и сама она также не полна ума", " Агрессия, жестокость и непонимание, что такое оружие. Дебилизм полный, нелюди", " хорошо, что я с 31 по 4 сидел дома", " Холостыми запрещено стрелять?", Вот таких и нужно мобилизовать", - пишут в комментариях украинцы.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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