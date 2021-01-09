На площади Свободы в Харькове все закрыто
Арендаторы увозят свой товар и оборудование, каток не работает, передает телеграм-канал "Харьков лайф".
"Говорят, что стоимость аренды с 19 декабря по 18 января - от 70 до 90 000 грн, которые оплачивались наперед, но деньги уже никто не вернет", - написал автор публикации.
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Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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