На площади Свободы в Харькове все закрыто

Арендаторы увозят свой товар и оборудование, каток не работает, передает телеграм-канал "Харьков лайф".

"Говорят, что стоимость аренды с 19 декабря по 18 января - от 70 до 90 000 грн, которые оплачивались наперед, но деньги уже никто не вернет", - написал автор публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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